Робот «Федор» доставлен на Байконур

Антропоморфный робот Skybot F-850 (прежнее название «Федор») доставлен на космодром Байконур, написал на своей странице в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Полчаса назад на Байконур прибыл робот-аватар Skybot F-850. 22 августа он будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения», - сообщил Рогозин.

Skybot F-850 пробудет на орбите около 10 дней, а затем вернется на Землю. В будущем аватар станет первым испытателем космического корабля «Федерация», а также будет применяться в лунных экспедициях.

Робот создан компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС. Первоначально он был известен под условным названием «Аватар», а затем получил собственное имя FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - «Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований»).