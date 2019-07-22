Турция заинтересована в покупке других российских систем ПВО, кроме С-400

Турция заинтересована в закупке других систем противовоздушной обороны, кроме С-400, поставка которых уже ведется в страну. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на главу «Ростеха» Сергея Чемезова.

«У нас есть ряд совместных проектов по разработке перспективных авиационных и вертолетных комплексов, комплектующих к бронетанковой технике, послепродажному обслуживанию поставленного вооружения. Кроме того, Турция проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, средствам ПВО разной дальности, а также к противотанковым комплексам», - сказал Чемезов.

Чемезов также отметил, что Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве систем С-400 на территории Республики.

Поставки систем С-400 в Турцию ведутся в рамках подписанного контракта. В связи с этим президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не продаст Турции истребители F-35 Lightning II

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что поставки С-400 в Турцию завершатся до конца года.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.