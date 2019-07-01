Корабли, вооруженные «Калибрами», заложили в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная закладка двух малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 для Тихоокеанского флота. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

«Сегодня на ПАО "Амурский судостроительный завод" в городе Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная закладка для Тихоокеанского флота двух малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800, которые получили наименования "Ржев" и "Удомля"», - говорится в сообщении.

Ожидается, что заложенные сегодня корабли войдут в строй после 2020 года.

Строительство современных кораблей будет вестись в рамках контракта, заключенного Министерством обороны на постройку шести кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота.

Запланировано, что четыре таких МРК обретут жизнь на Амурском предприятии и еще два будут построены на «Восточной верфи» во Владивостоке.

Малый ракетный корабль оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия «Калибр» и предназначен для выполнения задач в морской зоне как самостоятельно, так и в составе однородных и разнородных группировок ВМФ России.

В настоящее время головной корабль проекта 22800 - МРК «Мытищи» - вошел в состав Балтийского флота.

Малый ракетный корабль проекта 22800 спроектирован Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Длина корабля - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - четыре метра. Главная энергетическая установка - дизель-электрическая. Максимальная скорость хода - 30 узлов, дальность плавания - 2 500 миль, автономность - 15 суток.