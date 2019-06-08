Контракт на поставку 76 Су-57 в ВКС РФ могут подписать на форуме «Армия»

Контракт на поставку в российские ВКС истребителей пятого поколения Су-57 вероятно будет подписан на международном форуме «Армия-2019». Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на площадке ПМЭФ-2019.

«Мы ожидаем его, возможно даже на "Армии-2019"», - сказал он.

По словам Борисова, средства на изготовление самолетов на срок до 2023 года найдутся, а дальнейшее финансирование будет предусмотрено новой госпрограммой вооружения.

Су-57 - уникальный и самый современный российский истребитель. По оценкам разных экспертов, в том числе и зарубежных, этот самолет пятого поколения признан лучшей боевой машиной. Среди главных преимуществ Су-57 - полеты на сверхзвуке без форсажа и высокая маневренность.

Определенный этап испытаний истребителя уже завершен. В настоящий момент идет работа над увеличением боевой эффективности комплекса. Как ранее на совещании по оборонной тематике заявил президент РФ Владимир Путин, до 2028 года Россия закупит 76 самолетов Су-57.