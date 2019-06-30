Чемезов назначил гендиректора нового холдинга Ростеха
«Росхимзащита» в конце прошлого года вошла в состав Ростеха.
© Фото: ФГБУ «ЦНИИП МИНСТРОЯ РОССИИ»
Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов подписал указ об увольнении гендиректора «Росхимзащиты» Константина Стяжкина. Его место займет бывший глава ЦНИИП при Министерстве строительства России Марат Чабдаров, пишет РИА Новости.
В декабре прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился передать Ростеху акции основного разработчика и производителя средств и систем химической защиты, разведки и индикации - «Росхимзащиты».
Основными задачами Марата Чабдарова станет улучшение операционных показателей «Росхимзащиты», работа по импортозамещению иностранных комплектующих, а также реализация российской продукции на внешних рынках.