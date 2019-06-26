Пистолет «Удав» в новом калибре впервые показали в действии на форуме «Армия-2019»

Пистолетный комплекс «Удав» в калибре 9х19 миллиметров впервые был представлен в рамках форума «Армия-2019». В стрелковых галереях парка Патриот новинку продемонстрировал в действии главный разработчик пистолета – ведущий инженер-конструктор АО «ЦНИИТОЧМАШ» Иван Козлов.

«Особенностью впервые представляемого нами пистолета является уникальная система хода подвижных частей. Сейчас наиболее модной тенденцией является понижение оси канала ствола относительно точки фиксации пистолета в руке либо повышение этой самой точки. Мы же пошли по другому пути – мы сильно занизили центр масс подвижных частей, чем сильно снизили отдачу», - рассказал ведущий инженер-конструктор.

Несмотря на то, что калибр у него меньше, чем у версии для военных, все остальные характеристики, в том числе и по прочности оружия, остались идентичными.

Этой зимой АО «ЦНИИТОЧМАШ» представили пистолетный комплекс «Удав» калибра 9х21 мм. В него входят сам пистолет, два новейших патрона (дозвуковой и повышенной пробиваемости) и лазерный целеуказатель (ЛЦУ). В передней части рукояти есть планка Пикатинни, на которую можно установить ЛЦУ и фонарь.