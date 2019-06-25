В ПАО «Ил» раскрыли характеристики «народного» самолета Ил-114-300
Как отметил генеральный директор предприятия Юрий Грудинин, все детали самолета были изготовлены в России.
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Самолет Ил-114-300 активно готовят к серийному производству. Для этого были максимально задействованы все предприятия строительной корпорации, рассказал «Звезде» генеральной директор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.
Он отметил, что все детали самолета - российского производства.
Ил-114-300 имеет повышенные тяговые характеристики, новый винт и выполнен из новых материалов. Машина оснащена двигателем ТВ7-117СТ.
«Это даст нам возможности, действительно, показать самолет во всей красе», - заявил Грудинин.
Первые подъемы Ил-114-300 в воздух запланированы на ноябрь 2020 года.
Полную версию интервью с генеральным директором ПАО «ИЛ» смотрите на канале «Звезды» в YouTube.