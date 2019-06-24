«Калашников» создал гражданскую версию автомата АК-12

Концерн «Калашников» создал гражданский вариант новейшего автомата АК-12. Об этом сообщил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев на традиционной ежегодной презентации концерна в преддверии форума «Армия-2019».

По его словам, АК-47 оказался удачным продуктом, трехлетний контракт на его поставку уже подписан с Министерством обороны страны. Поэтому к концерне приняли решение создать гражданскую версию автомата.

«Мы подумали о людях, которые хотят иметь гражданскую версию. Поэтому сегодня мы представляем ее - АК TR3», - сказал Дмитриев.

При этом отмечается, что главным отличием гражданской версии от армейской будет то, что она не может стрелять в режиме автоматического огня.

Напомним, в конце 2018 года АК-12 был принят на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ.