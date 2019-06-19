Абсолютная победа в воздухе: какое вооружение получит новейший Су-57

Все самолеты пятого поколения Су-57, которые будут поставлены в ВС РФ, будут оснащены самым современным вооружением, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги. Об этом сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

Военачальник отметил, что контракты на поставки значительной части авиационных средств поражения, в том числе из внутрифюзеляжных отсеков, уже заключены госконтракты.

«На сегодняшний день на поставки значительной части авиационных средств поражения, которыми будет вооружен самолет Су-57, уже заключены государственные контракты», - сказал Гуляев.

Отмечается, что целый ряд перспективного вооружения успешно испытан, в том числе в Сирии.

Су-57 - уникальный и самый современный российский истребитель. По оценкам разных экспертов, в том числе и зарубежных, этот самолет пятого поколения признан лучшей боевой машиной. Среди главных преимуществ Су-57 - полеты на сверхзвуке без форсажа и высокая маневренность.

Определенный этап испытаний истребителя уже завершен. В настоящий момент идет работа над увеличением боевой эффективности комплекса. Как ранее на совещании по оборонной тематике заявил президент РФ Владимир Путин, до 2028 года Россия закупит 76 самолетов Су-57.

Ожидается, что контракт на поставку самолетов в ВС РФ будет подписан на форуме «Армия-2019», который стартует уже на следующей неделе в подмосковном парке «Патриот».