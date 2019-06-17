Стала известна дата первого полета «народного» самолета Ил-114-300

Первый полет нового регионального самолета Ил-114-300 запланирован на ноябрь 2020 года. Об этом сообщил гендиректор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко в интервью РИА Новости.

«Первый подъем самолета в воздух планируется в ноябре 2020 года. Мы идем в графике. В его изготовлении задействованы все наши площадки. Окончательная сборка, как вы уже знаете, будет осуществляться в Луховицах», - сказал он.

По его словам, производство отдельных агрегатов самолета уже началось на ВАСО в Воронеже и на «Соколе» (филиал корпорации «МиГ» в Нижнем Новгороде).

Кроме того, Тарасенко заявил, что самолет уже имеет заказчиков.

«Конечно, есть. Это мировая практика - работать с авиакомпаниями на этапе производства самолетов и даже на этапе его разработки, чтобы учесть требования авиакомпаний», - сказал гендиректор корпорации.

Ранее «Звезда» рассказала о самолете Ил-114, который должен заменить на местных авиалиниях Ан-24 и стать своеобразной «связующей нитью» между отдаленными регионами страны и крупными ее центрами.