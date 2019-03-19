Глава ОСК назвал сроки сдачи крейсера «Адмирал Кузнецов»

Авианесущий крейсер Северного флота «Адмирал Кузнецов» будет сдан в 2021 году, возможно с задержкой до четырех месяцев. Об этом сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Готов план по проведению работ. Мы его доложили в Министерство обороны и правительство. Все работы по ремонту и модернизации будут завершены в 2021 году», - заявил Рахманов, уточнив, что сроки завершения работ могут сместиться на три-четыре месяца.

По его словам, после аварии на плавучем доке ПД-50 авианесущий крейсер будет переведен в модернизированные сухие доки 35-го судоремонтного завода.

«Адмирал Кузнецов» - самый большой корабль в составе Военно-Морского Флота России. Его длина - 306,45 метра, что примерно равняется длине трех футбольных полей. Габаритная высота 64,49 метра примерно соотносится с высотой 20-этажного дома. При этом максимальная скорость крейсера - 29 узлов (54 км/ч).