Названы сроки начала производства вертолетов Ка-226Т для Индии

Производство многоцелевых вертолетов Ка-226Т в рамках соглашения с Индией начнется с 2021 года на Улан-Удэнском заводе. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Российско-индийским межправительственным соглашением запланировано производство 200 вертолетов начиная с 2021 года», - заявил Борисов в ходе заседания, прошедшего на заводе.

Ранее стало известно, что с 2020 года на индийской территории начнется производство автоматов Калашникова. Это обсуждалось на заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в ходе визита в Индию делегации Минобороны России во главе с Сергеем Шойгу. Также на переговорах поднимался вопрос о создании предприятия по производству вертолетов Ка-226Т.