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МИД: Россия готова обсуждать включение «Кинжала» и «Посейдона» в будущий ДСНВ

Александр Пешков
12:00 06.12.2019
Под охват будущего договора подпадают ракеты «Сармат» и «Авангард».
МИД: Россия готова обсуждать включение «Кинжала» и «Посейдона» в будущий ДСНВ
© Фото: Минобороны России

Россия готова обсудить возможность включения в будущий ДСНВ (договор сокращения наступательных вооружений) систем «Кинжал» и «Посейдон». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглаву МИД России Сергея Рябкова.

«По "Кинжалу", "Буревестнику" и "Посейдону" у нас открытая позиция, и мы готовы эти темы обсуждать, но в широком контексте диалога по стратегической стабильности, что означает, что мы, со своей стороны, будем ставить перед США вопросы, которые нас интересуют»,- сказал Рябков

Он подчеркнул, что таких вопросов у российской стороны достаточно много. При этом дипломат отметил, что не знает, есть ли у США желание заниматься рассмотрением этой тематики. По его словам, под охват будущего договора подпадают также ракеты «Сармат» и «Авангард».

Действие договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III заканчивает свое действие 5 февраля 2021 года.

О готовности России продлить этот договор неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.

Первого февраля США заявили о начале процесса выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Процедура заняла полгода, таким образом, он утратил силу 2 августа.

В связи с ликвидацией документа Путин провел совещание с членами Совета безопасности. Кроме того, он поручил Министерству обороны РФ и Службе внешней разведки следить за действиями США по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности.

«Посейдон» - российский проект беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной энергоустановкой. Является ядерной торпедой: основной задачей аппарата является доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника. 

Х-47М2 «Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

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