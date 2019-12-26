«Превосходит все аналоги»: «Тайфун» для ВДВ поступит на вооружение в 2020 году
Командующий Воздушно-десантными войсками ВС РФ отметил, что машину оснастили передовыми технологиями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Новейший бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» является уникальной машиной, считает командующий Воздушно-десантными войсками ВС РФ, генерал-полковник Андрей Сердюков.
«Это машина высокозащищенная, в которую внедрены самые современные технологии, в том числе и по применению вооружения», - рассказал он в эфире Звезды.
Командующий войсками подчеркнул: защищенный автомобиль специального назначения отработан специально для воздушно-десантных войск.
Машина превосходит все зарубежные аналоги, заявил Сердюков.
Сейчас завершаются государственные испытания «Тайфуна». Уже в следующем году он поступит на вооружение десантно-штурмовых соединений.