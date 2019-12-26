Путин внес в Госдуму протокол об использовании БПЛА на базе РФ в Киргизии

Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы протокол, который даст возможность ввести в состав объединенной российской военной базы в Киргизии подразделения беспилотников.

В Госдуме документ зарегистрирован как законопроект «О ратификации протокола между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Киргизской Республики от 20 сентября 2012 года».

В пояснительной записке к документу указывается, что положениями протокола соглашение дополняется терминами, касающимися беспилотных авиационных систем и БЛА, устраняются несоответствия между законодательством России и Киргизии об эксплуатации беспилотников, а также устанавливается порядок организации полетов российских беспилотников и воздушных судов в небе над Киргизией.