Истребитель Т-50 разбился под Комсомольском-на-Амуре
Летчик успешно катапультировался.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
В 120 километрах от аэродрома Дземги потерпел крушение истребитель Т-50. Инцидент произошел во время испытательного полета.
Машина принадлежит Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу имени Гагарина, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.
Летчик успешно катапультировался, его уже подобрал экипаж вертолета Ми-8.
Сам самолет при падении взорвался и полностью разрушился.