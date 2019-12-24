Фрегат «Адмирал Касатонов» проведет стрельбы в Баренцевом море

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вышел в Баренцево море, где проведет артиллерийские стрельбы. Об этом сообщил официальный представитель Северного флота Вадим Серга.

«В море фрегат выполнит артиллерийские стрельбы по береговой цели, а также пройдет серию испытаний в рамках проверки систем противовоздушной обороны», - сообщил представитель Северного флота.

По словам Серги, в полигонах боевой подготовки Северного флота новый фрегат также отработает маневрирование, проверку систем и механизмов, осуществит буксировку однотипного корабля.

Первого декабря фрегат выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из акватории Белого моря. КР поразила мишенную позицию, расположенную на боевом поле Чижа в Архангельской области.

Заводские ходовые испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» начались 20 ноября и проходят в несколько этапов. Корабль продолжит действовать по плану испытаний в Белом море в течение еще нескольких дней.

Накануне в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ сообщили, что «Адмирал флота Касатонов» войдет в состав ВМФ России до конца года.