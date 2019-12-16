«Адмирал Нахимов» подготовят к испытаниям в следующем году

Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Адмирал Нахимов» подготовят к началу заводских испытаний в следующем году. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал первый заместитель генерального директора ОАО ПО «Севмаш» Сергей Воронько.

«В 2020 году будет выполнен комплекс мероприятий, обеспечивающих его вывод из бассейна, а следующим этапом будет произведена его достройка у набережной и подготовка к началу испытаний. Это планы 2020 года», - сказал Воронько.

«Адмирал Нахимов» - крейсер проекта 1144 «Орлан». В данный момент в строю находится единственный корабль данного проекта «Петр Великий». «Адмирал Нахимов» был отправлен на ремонт и модернизацию в 1999 года. Возвращение корабля на службу намечено на 2022 год.

Одной из основных причин строительства крейсеров проекта 1144 с ядерной энергетической установкой явилось принятие на вооружение ВМС США первого в мире атомного крейсера «Лонг Бич» с управляемым ракетным оружием. А после того, как американские атомные подводные лодки с межконтинентальными баллистическими ракетами получили возможность выхода в океан и стали практически неуязвимыми, иметь крупные многоцелевые крейсера в составе ВМФ нашей страны стало объективной необходимостью.

Все четыре «Орлана» были разработаны и построены на Балтийском судостроительном завод. По классификации НАТО этот проект из-за своих размеров и мощного вооружения получил название battlecruiser, что в переводе на русский значит линейный крейсер.

Подробнее об этом проекте можно узнать в разделе «Оружие» на сайте телеканала «Звезда».