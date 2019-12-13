Турция планирует подписать с РФ соглашение о совместном производстве ракетных систем

Турция планирует подписать с Россией соглашение о совместном производстве ракетных систем. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности Исмаила Демира.

«Мы подпишем соглашение после того, как согласуем финальные детали относительно совместного производства или производства некоторых деталей в Турции, а также обмена технологиями», - приводит агентство слова Демира.

Ранее США обвинили Турцию в подрыве обязательств в НАТО из-за C-400. В частности, в Белом доме подчеркнули, что Турция более 65 лет является надежным партнером НАТО, однако приобретение С-400 «подрывает обязательства», которые союзники взяли на себя по отношению к российским системам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что истребители-бомбардировщики F-35 не достанутся Турции из-за закупки С-400. По его мнению, ситуация вокруг приобретения российского вооружения оказалась «сложной и несправедливой».

Поставки систем противовоздушной обороны С-400 в Турцию начались 12 июля.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут.