СК возбудил дело по факту возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» по ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Советского Союза Кузнецов» в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалистами предприятия осуществлялся его плановый ремонт.

По предварительным данным, в четверг, 12 декабря, при проведении регламентных сварочных работ произошло возгорание.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов аппарата следственного управления. Принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему», - говорится в сообщении СК РФ.

В Минобороны России подчеркнули, что пострадавшие при инциденте были направлены в лечебные учреждения. Десяти военнослужащим оказана медицинская помощь. Угрозы их здоровью нет.