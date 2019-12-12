Путин поздравил ОКБ Сухого с 80-летием

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем сотрудников и ветеранов Опытно-конструкторского бюро П.О. Сухого. Глава государства подчеркнул, что предприятие считается одним из лидеров отечественной военной и гражданской авиационной промышленности. Телеграмму с поздравлением российского лидера публикует пресс-служба Кремля.

«История этого легендарного ОКБ неразрывно связана с выдающимися достижениями и трудовыми победами нескольких поколений талантливых, преданных интересам Родины ученых, конструкторов, инженеров, летчиков, военных специалистов, рабочих», - говорится в сообщении.

Путин отметил, что в дни юбилея отдается дань глубокого признания советскому авиаконструктору Павлу Сухому и его «сподвижникам, стоявшим у истоков создания реактивной и сверхзвуковой авиации».

Президент подчеркнул, что коллектив ОКБ Сухого вносит весомый вклад в развитие отрасли, укрепление обороноспособности страны, пополняет семейство «Су» новыми самолетами.

Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого является одним из ведущих российских предприятий по разработке авиационной техники. Основное направление деятельности - проектирование и производство военных самолетов. Коллективом ОКБ создано около ста типов самолетов и их модификаций, из которых более 60 типов выпускались серийно, а общее число серийно выпущенных самолетов превышает 10 тысяч экземпляров. На самолетах «Су» установлено более 50 мировых рекордов.