Завершается ввод в строй новейшего комплекса ПВО С-500

Работы по вводу в строй новейшей системы ПВО С-500 идут в соответствии с утвержденным графиком, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.

«В срок завершают работы по вводу в строй новой системы - системы С-500», - сказал Борисов.

С-500 «Прометей» - российский зенитный ракетный комплекс. Его предполагается использовать для борьбы с баллистическими ракетами как большой, так и средней дальности, а также с авиацией противника.

Ранее Борисов сообщил, что начало поставок системы в войска запланировано на 2020 год.