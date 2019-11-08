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Завершается ввод в строй новейшего комплекса ПВО С-500

Александр Пешков
16:01 08.11.2019
Работы по созданию комплекса ведет концерн «Алмаз-Антей».
Завершается ввод в строй новейшего комплекса ПВО С-500
© Фото: Минобороны РФ (архив)

Работы по вводу в строй новейшей системы ПВО С-500 идут в соответствии с утвержденным графиком, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.

«В срок завершают работы по вводу в строй новой системы - системы С-500», - сказал Борисов.

С-500 «Прометей» - российский зенитный ракетный комплекс. Его предполагается использовать для борьбы с баллистическими ракетами как большой, так и средней дальности, а также с авиацией противника.

Ранее Борисов сообщил, что начало поставок системы в войска запланировано на 2020 год.

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