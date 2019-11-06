Амфибии «Синяя птица» пройдут модернизацию
Российские военные модернизируют поисково-эвакуационные машины «Синяя птица», которые предназначены для обеспечения запуска пилотируемых космических кораблей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.
«В модернизации автомобиля будет частично обновлено радиосвязное и навигационное оборудование, а также системы кондиционирования и отопления, которые необходимы в случае, если космонавтов эвакуируют наземным эшелоном. Кроме того, будет проведен ремонт корпуса, но внешне машины не изменятся», - сообщил начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы 14-й армии ВВС и ПВО Евгений Солнцев, чьи слова привели в пресс-службе.
ЗИЛ-49061 «Синяя птица» - трехосный полноприводный плавающий автомобиль на базе вездехода ЗИЛ-4906. Первоначально создавался как вездеход, предназначенный для поиска и эвакуации приземлившихся экипажей космических кораблей.