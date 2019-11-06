От «Тайфуна» до «Лотоса»: разработчик о новых системах десантирования для ВДВ

Гендиректор конструкторско-производственного комплекса «Универсал» (входит в холдинг «Технодинамика») Иван Андросов в интервью «Звезде» рассказал о системах десантирования для бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ», самоходного артиллерийского орудия «Лотос», о средствах наземного обслуживания для тяжелого ударного беспилотника «Охотник» и о других разработках предприятия.

Как система «Бахча-У-ПДС» показала себя в войсках?

На самом деле ОКР достаточно долгожданный. Результаты мы получили в прошлом году, и уже в этом году первая серия составила 36 комплектов, а в следующем году мы планируем догнать поставки до 100 комплектов.

Когда пройдет первое десантирование бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»?

Данная машина уже проходила копровые испытания в рамках ОКР «Парашют». Мы планируем, что этот ОКР закончим в 2021 году и, соответственно, данная машина получит свои средства десантирования.

Как продвигаются работы по ОКР «Парашют»?

Основное отличие данной системы - платформа позволяет десантировать сверхтяжелые массы. Общая полетная масса достигает 20 тонн. Соответственно, на этой платформе может десантироваться как техника, так и другие грузы. Поэтому «Тайфун-ВДВ» будет десантироваться именно на этой платформе.

А что происходит с ОКР «Горизонталь»?

ОКР «Горизонталь» - это система, которая позволяет десантировать технику и другие грузы массой до четырех тонн в точно заданную точку. Это достигается благодаря системе, которая позволяет проводить планируемый спуск. Этот ОКР ведется в интересах Министерства обороны, он заканчивается в 2021 году, и мы планируем с 2022 года поставлять такие системы. Первый режим подразумевает автоматическое управление, а второй режим - ручное. То есть если внизу находится человек с приемником, то система будет стремиться максимально близко достичь этой точки.

Какое развитие Вы видите для парашютно-грузовой системы ПГС-1500?

Данный ОКР практически находится на финальной стадии. Мы проводим государственные испытания, после чего эта система будет поступать на благо Отечества. Она может использоваться как в гуманитарных, так и в военных целях.

Удалось ли полностью заменить иностранные материалы на российские в рамках импортозамещения?

В настоящий момент мы работаем практически только с отечественными материалами.

Планируется ли разрабатывать версию аварийно-спасательного контейнера КАС-150 в интересах Роскосмоса?

Контейнер в настоящий момент поставляется в интересах Минобороны, но сейчас мы ведем переговоры для того, чтобы поставлять его в интересах Роскосмоса для обеспечения пусков с космодрома Восточный. Эта система позволяет доставлять его на внешней подвеске в место высадки. Если это место на воде, то она позволит космонавтам продержаться до прибытия техники.

Когда будет проведено первое десантирование самоходной артиллерийской установки для ВДВ «Лотос»?

В настоящий момент с ЦНИИточмаш мы ведем плотную работу. Мы уже изготовили оснастку, для того чтобы подтвердить возможность десантирования данной машины. Планируем в ноябре провести копровые испытания.

В чем особенность систем наземного обслуживания для ударного беспилотника «Охотник»?

В настоящий момент мы совместно с «Сухим» (Открытое акционерное общество «ОКБ Сухого», разработчик БПЛА «Охотник» - прим. ред.) ведем разработку средств наземного обслуживания для БПЛА «Охотник». Это транспортировочные тележки, которые позволят снимать двигатель для проведения ремонтных работ, эксплуатации и так далее. Во многих вопросах данная техника будет более интеллектуальной, более автоматизированной, что создаст определенные удобства при ее эксплуатации.

Станет ли, по Вашему мнению, десантирование бронетехники с людьми повсеместным явлением в ВС РФ?

Когда техника десантируется с экипажем, это, во-первых, значительно сокращает время подготовки техники для ведения боя. Это достаточно эффективно: машина приземляется, автоматически отбрасывает все средства десантирования и может начать вести бой. В настоящий момент стоит задача повышения боеготовности техники. Поэтому я думаю, что десантирование с экипажем является элементом оперативности.

Какое развитие парашютных систем Вы видите в будущем?