Главком ВМФ рассказал, когда заложат ледокол «Николай Зубов»

Закладка второго серийного патрульного ледокола проекта 23550 «Николай Зубов» запланирована до конца года. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов.

«Головной патрульный корабль проекта 23550 "Иван Папанин" был спущен на воду в октябре, а до конца года планируется закладка второго такого корабля - "Николай Зубов"», - приводит «Интерфакс» его слова.

Главком ВМФ отметил, что петербургское судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи» в настоящее время занимается возведением субмарин, предназначенных для Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что 25 октября головной корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» спустили на воду. Церемония состоялась в бассейне, расположенном на территории завода «Адмиралтейские верфи».

На торжественном мероприятии присутствовали начальник технического управления ВМФ Игорь Зварич, генеральный директор верфей Александр Бузаков, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, а также племянница Ивана Папанина Валентина Романенко.

Корабли проекта 23550 предназначены для охраны вод Арктики, конвоирования и буксировки, сопровождения судов, спасения людей, перевозки грузов, а также для применения в военных операциях, в том числе возможности кораблей позволяют наносить удары по целям на воде, суше и в воздухе.

Несколькими днями ранее в Северной столице заложили две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 - «Уфа» и «Магадан». На торжественной церемонии, проходившей на «Адмиралтейских верфях», присутствовал Евменов. По словам генерального директора завода Александра Бузакова, закладка сразу двух субмарин связана с тем, что они будут сдаваться в одно время в 2021 году.

Главком ВМФ РФ Николай Евменов сообщил, что субмарина проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» сейчас проходит испытания и в ближайшее время будет принята на вооружение Тихоокеанского флота.