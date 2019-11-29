В состав Черноморского флота войдет МРК «Ингушетия»

В этом году ЧФ пополнили девять кораблей. Испытания МРК «Ингушетия» начались в сентябре этого года. Он является восьмым кораблем модернизированной серии «Буян-М», построенной для ЧФ. Он предназначен для охраны и защиты экономической зоны государства.

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