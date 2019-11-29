В состав Черноморского флота войдет МРК «Ингушетия»
Испытания МРК «Ингушетия» начались в сентябре этого года.
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Малый ракетный корабль «Ингушетия» примут в состав Черноморского флота в конце нынешнего года, сообщили в пресс-службе ЧФ.
«На завершающей стадии государственных испытаний находится малый ракетный корабль (МРК) "Ингушетия", оснащённый комплексом крылатых ракет "Калибр". Вхождение десятой новой единицы в состав ЧФ ожидается в третьей декаде декабря 2019 года», - сказали в отделе информационного обеспечения флота.
В этом году ЧФ пополнили девять кораблей. Испытания МРК «Ингушетия» начались в сентябре этого года. Он является восьмым кораблем модернизированной серии «Буян-М», построенной для ЧФ. Он предназначен для охраны и защиты экономической зоны государства.