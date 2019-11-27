Иностранные истребители сопровождают российские Ту-95МС: кадры с борта ракетоносца

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского и Восточно-Китайского морей.

«На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15,F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии)», - сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Во время полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35С и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России.

Продолжительность полета составила более 10 часов. На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии).

«Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств», - отметили в российском военном ведомстве.

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36.

Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров. А именно такая дальность была необходима для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США. Два соосных винта с противоположным вращением были нужны, потому что в случае использования одного винта его диаметр составил бы 7 метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.

Принимал участие в испытаниях самой мощной в истории термоядерной бомбы АН602, которая позже стала известна как «Кузькина мать». Несет на борту крылатые ракеты, дальность действия которых позволяет ему не заходить в зону противодействия ПВО противника.