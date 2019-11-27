Российский снайпер попал в цель с двух километров в кромешной тьме: видео

Стрелок Сергей Шмаков попал в мишень в полной темноте на расстоянии 1920 метров от него. Снайпер использовал комплекс отечественного производства - винтовку от конструкторского бюро Lobaev Arms СВЛК-14 «Сумрак» с ночным прицелом от компании «Дедал».

Шмаков уложил пять пуль калибром .408 CheyTac (10,3 мм) в мишень размером 60 на 60 сантиметров. Кадры подготовки к стрельбе и сами выстрелы публикует Ruptly.

Россиянин установил новый мировой рекорд по дальности ночного выстрела – ровно 1920 метров. Прицел на винтовке был пассивным, то есть цель не подсвечивалась.

Стоит отметить, что стрельба велась в неблагоприятных погодных условиях, но снайперу это не помешало.