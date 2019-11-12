Истребители Су-35С готовят к передаче «Русским витязям»: кадры из цеха

Инженерно-технический состав Центра показа авиационной техники принял самолеты на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре, в ходе которого были проверены качество сборки и работа всех систем и механизмов на земле.

В завершении приемки партии самолетов Су-35с, летный состав пилотажной группы провели контрольный облет авиационной техники, после чего выполнили доставку самолетов на аэродром постоянной дислокации в подмосковной Кубинке.

Ранее летчики совершили облет новой техники и выполнили доставку самолетов на аэродром постоянной дислокации в подмосковной Кубинке.

Су-35 – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.

Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Су-35 способен выполнять длительный полет на трансзвуковых скоростях без включения форсажа благодаря замене двигателей АЛ-31Ф на «изделие 117С».

Обладает продвинутой кабиной летчика с широкоугольным индикатором на фоне лобового стекла, передовыми электрооптическими системами с повышенной дальностью обнаружения и сопровождения воздушных и наземных целей.

Подробнее о новейшем истребителе российских ВКС читайте в материале Владимира Карнозова на сайте телеканала «Звезда».