В России появится первая отечественная спутниковая система телефонной связи

Собственная спутниковая система телефонной связи появится в России. Соответствующие услуги будет предоставлять система «Гонец» второго поколения.

Сегодня рынок спутниковой телефонии в основном занят иностранными операторами, поэтому появление конкурентоспособного отечественного продукта представляется важной задачей, сообщил гендиректор компании «Гонец» Олег Химочко.

Новая система является проектом Роскосмоса. Ее испытания запланированы на 2024 год. Группировка будет состоять из 28 космических аппаратов, которые разместят на орбите высотой в полторы тысячи километров.

На данный момент телефонную связь стране дают иностранные компании. Среди них - Iridium, Globalstar, Inmarsat и Thuraya. Разработка будет полезна в энергетической, нефтегазовой, транспортной отраслях, в сферах горнодобывающей промышленности, пишет РИА Новости.

Спутники планируется запускать на ракетах «Союз» по семь штук за один раз. Космические аппараты будут использовать новые принципы организации спутниковых каналов связи и работать в других диапазонах частот по сравнению с текущим поколением аппаратов «Гонец».