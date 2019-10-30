До конца года военным передадут первую РЛС нового поколения «Контейнер»

До конца года Вооруженным силам будет передана первая загоризонтная радиолокационная станция нового поколения «Контейнер», в настоящее время она проходит государственные испытания. Об этом рассказал гендиректор «НПК "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи"» (входит в РТИ), разработавший эту станцию, Кирилл Макаров.

«Первая станция прошла предварительные испытания и находится на государственных испытаниях, мы надеемся, что до конца 2019 года первый "Контейнер" будет передан Вооруженным силам», - заявил он в интервью РИА Новости.

Как сообщали ранее в Министерстве обороны России, радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа «Контейнер» может распознавать гиперзвуковые ракеты на расстоянии почти 3 тысяч километров и одновременно сопровождать пять тысяч воздушных объектов. В декабре прошлого года в рамках госиспытаний первая станция заступила на опытно-боевое дежурство в Мордовии.

По данным военного ведомства, станция обеспечит разведку воздушных объектов, в том числе и гиперзвуковых, над территорией западноевропейских стран и в юго-западном регионе. В министерстве отметили, что радиолокационная станция усилит систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении.