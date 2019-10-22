Доля экспорта российского оружия в Африку составляет 30-40%

Доля экспорта оружия из РФ в африканские государства составляет около 30-40%. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Он отметил, что на предстоящем саммите и экономическом форуме «Россия - Африка», который пройдет на этой неделе в Сочи, никаких сделок по линии военно-технического сотрудничества не запланировано.

«Мы этой цели не ставим, специально ничего не подгоняем», - приводит ТАСС его слова.

Он добавил, что в рамках предстоящих мероприятий состоится выставка, на которой российские предприятия представят истребитель Су-35, вертолет Ми-35, многофункциональный вертолет «Ансат».

Ранее сообщалось, что участники саммита смогут увидеть самолеты SSJ100 в базовой пассажирской и бизнес-версии. Они будут находиться на стоянке в международном аэропорту Сочи имени В. И. Севостьянова.