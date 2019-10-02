Беспилотник «Орлан-30» поступит на вооружение ВС РФ в следующем году

Новый российский беспилотник «Орлан-30» готовится к поставке в Вооруженные силы РФ, рассказали «Звезде» в Министерстве обороны РФ. Дрон поступит в войска уже в следующем году.

Летательный аппарат уже был протестирован в Сирийской Арабской Республике, а также использовался на стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019».

Беспилотный комплекс «Орлан-30» разработан в ООО «Специальный технологический центр» («СТЦ») и является дальнейшим развитием семейства БЛА «Орлан-10». Он предназначен для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. По цифровым каналам связи с беспилотником можно передавать координаты противника на пункт управления огнем артиллерийских подразделений.

Дрон оборудован усовершенствованной, по сравнению со своим предшественником «Орланом-10», оптико-электронной системой, а также специальным комплексом наведения. Беспилотник весит около 30 килограммов.

Он способен преодолевать расстояние до 300 километров при крейсерской скорости в 150 километров в час. При этом «Орлан-30» может лететь без остановки пять часов.

Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019», на которых прошел испытание беспилотник, проходили с 16 по 21 сентября 2019 года под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ, первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова.