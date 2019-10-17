Боевой робот «Маркер» впервые предстал перед публикой

Боевой робот «Маркер» российского производства совершил первый показательный выезд перед публикой в Магнитогорске. Машина была представлена на полигоне робототехнических систем и комплексов.

Демонстрация машины, предназначенной для поддержки армейских подразделений, прошла в рамках заседания рабочей группы научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ.

Во время публичного показа были продемонстрированы возможности «Маркера» автоматически прокладывать путь и ехать как в городских условиях, так и на территории со сложными условиями для передвижения.

При движении робототехнической платформы сенсоры самостоятельно выявляют преграды, что позволяет выстраивать маршрут без команды оператора. Машину планируется использовать для отработки технологий наземной робототехники, пишет РИА Новости.

«Маркер» разработан Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) совместно с НПО «Андроидная техника».

Робототехническая платформа станет основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. ФПИ был основан в 2012 году. Основная цель организации - поддержка научных исследований и разработок военной направленности.