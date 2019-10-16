Авиаполк под Тверью усилен новейшими истребителями Су-35

На вооружение истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО в Тверской области поступили три самолета Су-35С. Истребители заменят устаревшую авиатехнику.

Экипажи завершили прием и перегнали новые самолеты с территории завода-изготовителя в городе Комсомольск-на-Амуре на аэродром, преодолев расстояние в более чем девять тысяч километров, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель РЛС.