К запуску «Протона» с Байконура могут привлечь военных

Министерство обороны России сможет использовать военнослужащих для запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Протон-М» с иностранными спутниками. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, военное ведомство сможет на договорной основе привлекать воинские части при пуске «Протона», который позволит вывести в космическое пространство зарубежные летательные аппараты. Речь идет о европейском телекоммуникационном аппарате Eutelsat 5 West B и американском технологическом спутнике Mission Extension Vehicle-1.

Ранее пуск планировался на 30 сентября, но в ходе подготовки к нему были обнаружены технические неисправности, которые потребовали дополнительной доработки и проведения испытаний системы управления разгонным блоком. В настоящий момент неполадки устранены. В качестве новой даты запуска источники в космической отрасли назвал 9 октября.