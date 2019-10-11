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Российские беспилотники смогут выполнять задачи без спутниковой навигации

Андрей Аркадьев
13:25 11.10.2019
Новый военный технополиса «Эра» занимается разработкой искусственного интеллекта, суперкомпьютеров, роботов. Также есть несколько проектов по направлению беспилотных летательных аппаратов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ, рассказал об исследованиях военного технополиса «Эра».

Глава военного ведомства отметил, что есть несколько проектов по направлению беспилотных летательных аппаратов, в частности, специалисты работают над созданием дронов, которыми можно будет управлять без сигналов спутниковой связи.

В числе наработок Научного центра Минобороны РФ есть база данных изображений военной техники и объектов капитального строительства, которая включает в себя 50 тысяч изображений. Она может применяться в системах навигации и наведения средств поражения, что дает возможность существенно повысить точность попадания в цель.

Также ведется разработка 3D-моделей макетов человеческих органов, которые необходимы перед операциями. Основное внимание уделяется разработкам в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, предприятия специализируются на создании робототехники, биотехнических систем (комплексы медицинского назначения) и наноматериалов.

«Сегодня рассмотрим, как организуется деятельность технополиса и реализуется программа его развития до 2025 года, направленная на ускоренное внедрение прорывных идей и технологий в новейшие образцы вооружения и техники», - сказал Шойгу.

Министр напомнил, что многие из достижений были представлены на форуме «Армия-2019» и отмечены президентом России Владимиром Путиным.

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