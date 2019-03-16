Дальность действия российского ослепляющего «Филина» увеличится в полтора раза

Дальность действия станций визуально-оптических помех «Филин» в скором времени увеличится, как минимум, в полтора раза. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Росэлектроника», разработчика станции.

«Разработчиками практически завершен проект дооснащения станции верифокальным объективом, позволяющим как минимум в полтора раза увеличить мощность излучателя (соответственно увеличить дальность действия станции)», - приводит сообщение пресс-службы холдинга РИА Новости.

Отмечается, что архитектура станции подразумевает создание их целого модельного ряда: как военного, так и гражданского назначения.

«За счет увеличения или уменьшения количества излучателей в рамках одной системы, а также комбинирования элементов большей или меньшей мощности могут создаваться как сильные станции военного и специального назначения, так и более слабые версии, предназначенные для вывода на рынок гражданской продукции, которые могут быть востребованы крупными компаниями для обеспечения безопасности любых охраняемых объектов», - сказано в сообщении.

Станция визуальных помех «Филин» способна на расстоянии двух километров «ослеплять» противника, не давая ему вести прицельный огонь по кораблю.

Ранее ТРК «Звезда» публиковала кадры испытаний ослепляющего «Филина».