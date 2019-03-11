Ослепительный «Филин»: характеристики новейшего оптического комплекса

ТРК «Звезда» публикует эксклюзивные кадры ночных полевых испытаний комплекса визуально-оптических помех «Филин» в акватории Финского залива. Против него бессильны приборы ночного видения, лазерные дальномеры и системы наведения. Не то чтобы прицелиться, даже посмотреть в сторону объекта - носителя комплекса невозможно.

Комплекс «Филин» разработан в Петербурге, на предприятии, входящем в госкорпорацию «Ростех». В приборе подобрана такая частотная модуляция нескольких мощнейших ламп, чтобы лишь на время ослепить любого противника на расстоянии до двух километров. Все это - без фатальных последствий для зрения. И в этом главное отличие наших разработок от иностранных аналогов: у них лазеры необратимо повреждают зрение.

По словам начальника Управления научно-технического сопровождения проектов предприятия-разработчика Владимира Жарова, многие добровольцы, на которых испытывалась разработка, отмечали на себе такой эффект: пятно постоянно плавает перед глазами и вызывает чуть ли не галлюциногенный эффект. Все отмечали головокружение, тошноту и потерю пространственной ориентации.

Что же касается тактико-технических характеристик прибора, то голова с вариофакальным объективом позволяет увеличивать дальность действия в два раза, а спектр визуально-оптического подавления - до 30 градусов.

«Большеглазые» «Филины» уже установлены на нескольких боевых кораблях нашего флота, но, в принципе, носитель у подобных станций может быть практически любой. В Петербурге уже задумались о развитии этого проекта - комплексе помех, который сможет ослеплять не только ночью, но и днем.

Ранее в Ростехе сообщали о поставках ВМФ РФ систем для ослепления противника.