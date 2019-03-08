Названы сроки госиспытаний зенитного комплекса «Деривация-ПВО»

Государственные испытания новейшего зенитного артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО», имеющего в основе своего вооружения 57-миллиметровую пушку, пройдут уже в текущем году. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Завершить испытания планируют в ноябре.

Новая боевая машина предназначена для поражения воздушных целей типа беспилотных летальных аппаратов, крылатых ракет, ракет класса «воздух - поверхность», самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки. Зенитная установка также способна сбивать реактивные снаряды систем залпового огня, уничтожать наземные и надводные цели.

Комплекс был продемонстрирован впервые в Подмосковье на военно-техническом форуме «Армия-2018». Проект предусматривает использование бронированного гусеничного шасси боевой машины пехоты БМП-3 и специального боевого модуля с автоматической пушкой калибром 57 миллиметров.