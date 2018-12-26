Началась сборка первых серийных образцов авиалайнера МС-21

На иркутском авиазаводе началась сборка серийных образцов российского авиалайнера МС-21. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«Начата сборка самолетов на конвейере - тех, что пойдут в серию. Было принято решение о том, что они будут обкатываться через иркутский аэропорт», - сказал Левченко.

Левченко подчеркнул, что существует устная договоренность о том, что первый серийный авиалайнер должен быть готов в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в приобретении новейших российских пассажирских самолетов МС-21 заинтересована Сирия.