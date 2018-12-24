Шойгу: армия России вышла на первое место по уровню оснащенности современным оружием

Российская армия вышла на невиданный ранее уровень оснащенности современным оружием. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания Общественного совета при оборонном ведомстве.

Как отметил Шойгу, за 2018-й год войска получили более 80 тысяч единиц техники и около полутора тысяч образцов нового вооружения. Таким образом, уровень оснащенности российской армии достиг беспрецедентных высот. Ни одна другая армия мира сегодня не может продемонстрировать аналогичные показатели.

«Это огромная цифра. Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень не свойственен или не присутствует ни в одной армии мира на сегодняшний день», - отметил министр обороны России.

Однако на этом в министерстве обороны останавливаться не намерены. Как подчеркнул Сергей Шойгу. Задача государственной программы вооружения на 2010 – 2020 годы выполняется по плану, и в следующем году процент оснащенности современным оружием достигнет 67%.

Ранее стало известно, что ВКС получат первый комплекс «Витязь» уже в следующем году. Согласно планам ведомства, доля современного вооружения, военной и специальной техники в ВВС будет доведена до 65%, а в Воздушно-космических силах - до 81,8%.