Президент ОСК рассказал о планах по импортозамещению и выполнению гособоронзаказа на 2018 год

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал «Звезде» о процессах импортозамещения в судостроительной отрасли. В большом интервью, которое он дал программе «Новости Главное», Рахманов подробно остановился на вопросах модернизации собственных производств и диверсификации поставок необходимого оборудования.

«В продукции военного назначения мы практически закончили все процессы импортозамещения, за исключением поставщиков второго и третьего уровня и, пожалуй, электронной компонентной базы, которая используется в приборах, датчиках и иных электрических системах.

Есть три подхода к импортозамещению: первый - мы создаем страховые запасы. Это то, чем пользуются наши коллеги в приборных компаниях, которые производят различные электрические системы управления и так далее. Второй - это диверсификация источников поставки. То, что перестали поставлять американцы, можно взять на Тайване или в Китае. И третий - получение собственного продукта, который будет производиться серийно и иметь возможность дальнейшей модернизации.

Как только мы получим газотурбинные двигатели, то сможем поставить жирную точку, и уже ни по насосам, ни по электрическим двигателям, ни по различного вида датчикам и системам больше зависимости от Украины не будет. Не могу говорить за своих коллег-авиаторов, но, судя по тому, что я слышал и там, эта история подошла к концу.

Мы всегда должны понимать, что импортозамещение ради выпуска единичных вариантов какой-то продукции не дает нам правильного экономического эффекта. Мы каждый раз должны настраиваться на организацию производства в таком объеме, который позволяет производить продукт, сопоставимый по глобально-конкурентным ценам.

Что касается надстроек кораблей и прочих материалов, то там до определенного момента были какие-то компоненты, которые мы покупали за рубежом, но сейчас, может быть за исключением пенополистерола, который мы почти поставили на производство, все остальное мы научились делать сами. Это и стекло, и базальтовые волокна, смолы, и затвердители. Вот ключевые позиции, анализируя которые можно утверждать, что и тут процесс импортозамещения подходит к своему завершению.

На сегодняшний день модернизация наших предприятий проводится таким образом, чтобы мы увеличивали производительность труда, и если мы введем автоматизацию, то она не приведет к существенному увеличению потребной численности», - рассказал Алексей Рахманов.

Глава Объединенной судостроительной корпорации подчеркнул, что с учетом всех корректировок и модернизации собственных производств ОСК должна выполнить государственный оборонный заказ 2018 года на 100%.