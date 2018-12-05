Лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство

Лазерные комплексы «Пересвет» уже заступили на опытно-боевое дежурство в ВС РФ. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Напомним, что оснащение ими российских Вооруженных Сил было начато с 2017 года в рамках Госпрограммы вооружений. Личный состав подразделений, на вооружении которых находится это новейшее оружие, прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского и на предприятиях промышленности, где военнослужащие отсмотрели весь процесс производства комплекса.

«Пересвет» был первого марта 2018 года представлен президентом России Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному собранию, а название комплексу выбиралось в ходе всероссийского голосования. Впоследствии российское военное ведомство сообщало, что боевые лазерные комплексы «Пересвет» уже поступили в войска и развернуты в местах дислокации.

По словам Путина, наличие таких комплексов кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности.

Ранее в военном ведомстве рассказали о готовности новейшего вооружения.