Дальность стрельбы ракетного комплекса «Метис» увеличат до 3 км

Противотанковый ракетный комплекс «Метис-М1» улучшит свои технические показатели в полтора раза. В настоящее время ведутся работы по модернизации комплекса, в результате которых планируется увеличить его дальность с 2 до 3 километров.

На работы, которые продлятся минимум два года, выделено 90,18 миллионов рублей. Они ведутся под шифром «Метис-М2» в рамках Опытно-конструкторской работы по «разработке противотанковых управляемых ракет 9М131М1-1 и управляемых ракет 9М131ФМ1 повышенной дальности (3 км)». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные, размещенные на портале госзакупок.

ПТРК «Метис-М1» был принят на вооружение в 2016 году. При этом его серийное производство ведется с 2004 года, как для отечественных, так и для иностранных заказчиков. Он предназначен для поражения современных танков, оснащенных динамической защитой, легкобронированных целей, ДОТов и ДЗОТов в сложных метеоусловиях. Комплексом оснащаются десантные войска, пехотные и мотострелковые соединения.