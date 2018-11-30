Кадры боевых стрельб новейшего арктического «Тора»

Испытания арктической версии зенитного ракетного комплекса Тор-М2ДТ, созданного на базе двухзвенного вездехода ДТ-30, завершились боевыми стрельбами, которые прошли в Краснодарском крае.

Стрельбам предшествовали продолжительные климатические испытания, а также тестирование ходовой части в арктической зоне.

Важно подчеркнуть, что ДТ-30 «Витязь» способен передвигаться по болоту, снежной целине, бездорожью, пересеченной и лесистой местности. Существует также и плавающая модель вездехода, которая обозначается буквой «П».

ЗРК «Тор-М2» - глубокая модификация комплекса «Тор». Способен вести огонь на ходу без остановок. При этом у нового комплекса вдвое(до 16 ракет) увеличен боекомплект, а ракеты обладают расширенной зоной поражения и повышенной точностью стрельбы.

Стоит отметить, что для Арктики создается в том числе и арктическая версия ЗРПК «Панцирь-С1». Оба комплекса были представлены на Параде Победы в Москве.

Ранее сообщалось, что специалистами 705-го военного представительства Минобороны России проведен цикл приемо-сдаточных испытаний и в полном объеме завершен прием первой серийной партии из 12 арктических комплексов ТОР-М2ДТ