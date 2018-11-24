В России создали мобильный военный суперкомпьютер

В России разработан мобильный суперкомпьютер мощностью 2200 триллионов операций в секунду, который может быть востребован в оборонно-промышленном комплексе и космической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Размером данный аппарат невелик - 1,9х1,35х1 метров. Оттого и размещать его возможно на базе кузовов-контейнеров вне специально оборудованных помещений. Кроме того, новый компьютер потребляет на 40% меньше электроэнергии, чем аналоги на рынке.

Применение у него самое широкое: в космосе «для автоматического распознавания объектов при спутниковой съемке, моделирования космических летательных аппаратов и оценки состояния их бортовых систем». Также такие суперкомпьютеры могут применяться для вычислений в области робототехники, искусственного интеллекта и технического зрения, нейронных сетей глубокого обучения, а также обработки больших данных.