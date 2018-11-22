Путин заявил о важности производства высокоточного оружия в РФ

Производство высокоточного оружия в России необходимо развивать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Важно и дальше развивать возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса, выпускающих ракеты и боеприпасы, совершенствовать организацию самого производства . Нужны умные и высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружений», - сказал Путин в ходе итогового совещания с руководством Минобороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Также российский президент призвал оборонщиков сократить цикл производства ракет и боеприпасов. Кроме того он отметил, что важно создавать оптимальные запасы и организовать их правильное и безопасное хранение.