Индия намерена закупить партию ПЗРК «Игла-С»

Закупить партию российских переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С» намерена Индия. Об этом сообщила индийская газета The Economic Times.

В публикации указано, что сумма контракта составит 1,5 миллиарда долларов. Российские ПЗРК победили в тендере, обойдя французские комплексы Mistral и шведские RBS 70 NG.

Другое индийское издание Financial Express утверждает, что стоимость контракта достигнет 3 миллиардов долларов.

Новые ПЗРК предназначены для замены в индийской армии комплексов «Игла-М». «Игла-С» обладает увеличенной массой боевой части, способна сбивать беспилотники и низколетящие крылатые ракеты с вероятностью поражения 0,8–0,9.