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«Дозаправка» Су-57 в небе: кадры с воздуха

Александр Пешков
18:04 16.11.2018
В новом выпуске программы «Военная приемка» съемочной группе телеканала «Звезда» удалось заснять имитацию дозаправки Су-57 с рампы транспортного самолета Ан-12 и принцип работы штанги.

Имитация дозаправки в воздухе продолжалась в течении 10 минут, во время которых истребитель с выпущенной штангой подходил на минимальное расстояние к Ан-12.

Также в новом выпуске программы показан принцип работы штанги дозаправки, которая немного отличается от тех, которые установлены на других самолетах «сухого».

Телеканал «Звезда» опубликовал первые кадры дозаправки Су-57 в воздухе в январе 2017 года. Тогда самолетом также управлял летчик-испытатель Сергей Богдан.

Истребитель Су-57 предназначен для завоевания господства в воздухе, но способен наносить удары в том числе и по наземным и надводным целям.  Совершил первый полет в январе 2010 года.

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В 2017 году главком ВКС Виктор Бондарев в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» впервые официально заявил о серийном названии Т-50 ПАК ФА.

Контракт на поставку Су-57 в войска был подписан между Министерством обороны РФ и компанией Сухой в августе текущего года. Он подразумевает поставку в войска двух самолетов до 2020 года, при этом первая машина должна быть поставлена в следующем году.

Смотрите вторую часть программы «Военная приемка», посвященной истребителю Су-57 в это воскресенье, в 09:55.

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