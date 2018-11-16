«Дозаправка» Су-57 в небе: кадры с воздуха

Имитация дозаправки в воздухе продолжалась в течении 10 минут, во время которых истребитель с выпущенной штангой подходил на минимальное расстояние к Ан-12.

Также в новом выпуске программы показан принцип работы штанги дозаправки, которая немного отличается от тех, которые установлены на других самолетах «сухого».

Телеканал «Звезда» опубликовал первые кадры дозаправки Су-57 в воздухе в январе 2017 года. Тогда самолетом также управлял летчик-испытатель Сергей Богдан.

Истребитель Су-57 предназначен для завоевания господства в воздухе, но способен наносить удары в том числе и по наземным и надводным целям. Совершил первый полет в январе 2010 года.

В 2017 году главком ВКС Виктор Бондарев в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» впервые официально заявил о серийном названии Т-50 ПАК ФА.

Контракт на поставку Су-57 в войска был подписан между Министерством обороны РФ и компанией Сухой в августе текущего года. Он подразумевает поставку в войска двух самолетов до 2020 года, при этом первая машина должна быть поставлена в следующем году.

Смотрите вторую часть программы «Военная приемка», посвященной истребителю Су-57 в это воскресенье, в 09:55.